Gerardo 'Tata' Martino: ¿Por qué la FMF decidió no cortar el proceso del argentino?

En la Federación Mexicana de Futbol siempre hubo confianza en Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana, así lo dejó entrever Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien fue cuestionado sobre si en algún momento se consideró quitar al 'Tata' del cargo.

"De la autocritica y la decisión de mantener al cuerpo técnico durante todos el proceso rumbo a Qatar, pero confirmó que no hubo ni un momento desde la llegada del 'Tata' en 2019 hasta el partido de Arabia Saudita donde no nos dejáramos de preguntar si era lo idear para la Selección Mexicana y la respuesta fue sí.

"Tuvimos una Eliminatoria compleja como siempre, pero sendieron los resultados y tuvimos una Copa del Mundo donde si antes del evento nos hubiéramos preguntado (los resultados que se tuvieron) era un presupuesto normal, lo que no era normal era no pasar al cuarto partido. Sí lo fuimos analizando, sí lo pensamos, con la llegada de Jaime Ordiales nos cuestionamos más cosas, apoyamos a un cuerpo técnico comprometido que tuvo que lidiar con muchas cosas y se iba decidiendo alargar el proyecto, al final del día no se logró, pero otra persona no nos lo hubiera garantizado", explicó.

Al margen, el federativo adelantó que en marzo, el Tricolor jugará ante Jamaica en el Estadio Azteca.

"La posibilidad de jugar en México desde luego y será en marzo jugaremos contra Jamaica en el Estadio Azteca y será a puerta abierta, probaremos nuestras sedes, habrá partidos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara", dijo.

