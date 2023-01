Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue claro en mencionar que estar al frente de la Selección Mexicana no es un lugar donde se pueda especular o estar haciendo experimentos de último momento, con base en lo que sucedió en Qatar 2022 al mando del entrenador Gerardo Martino.

Uno de los partidos que más causó polémica fue el juego entre Argentina y México, en donde muchos personajes dentro y fuera del futbol criticaron la postura y las decisiones del 'Tata' durante el encuentro.

Han pasado dos meses desde la eliminación de la Copa del Mundo y Yon de Luisa dentro del análisis que realizó en conjunto con el Comité y personas que estuvieron en este estudio, comentó que para el próximo proceso mundialista buscarán a alguien que se involucre más en todo el proceso del futbol mexicano.

"(Queremos) contar con un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza hacia las dos partes", explicó De Luisa.

Y fue muy claro en el hecho de señalar que se está obligado a "evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas".

Todo esto, después de la eliminación en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022, algo que no había sucedido en los últimos ocho mundiales en los que participó el Tri, donde México había alcanzado la segunda fase.

DE LUISA REITERÓ QUE NO PASAR A OCTAVOS FUE ANORMAL

En la Federación Mexicana de Futbol siempre hubo confianza en Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana, así lo dejó entrever Yon de Luisa, presidente de la FMF, quien fue cuestionado sobre si en algún momento se consideró quitar al 'Tata' del cargo.

"De la autocritica y la decisión de mantener al cuerpo técnico durante todos el proceso rumbo a Qatar, pero confirmó que no hubo ni un momento desde la llegada del 'Tata' en 2019 hasta el partido de Arabia Saudita donde no nos dejáramos de preguntar si era lo idear para la Selección Mexicana y la respuesta fue sí.

"Tuvimos una Eliminatoria compleja como siempre, pero sendieron los resultados y tuvimos una Copa del Mundo donde si antes del evento nos hubiéramos preguntado (los resultados que se tuvieron) era un presupuesto normal, lo que no era normal era no pasar al cuarto partido. Sí lo fuimos analizando, sí lo pensamos, con la llegada de Jaime Ordiales nos cuestionamos más cosas, apoyamos a un cuerpo técnico comprometido que tuvo que lidiar con muchas cosas y se iba decidiendo alargar el proyecto, al final del día no se logró, pero otra persona no nos lo hubiera garantizado", explicó.

