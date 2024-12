'Chucky' sobre Mundial 2026: "Me ilusiona, es un sueño para mí"

El atacante mexicano, Hirving Lozano mostró su ilusión de jugar la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana y expresó que es un sueño el poder hacerlo tras su ausencia en las últimas convocatorias, incluida la de la Copa América.

“El puesto te lo ganas jugando y tratando de hacerlo de la mejor manera, pero sí, para mí sí me ilusiona el Mundial, sí es un sueño para mí, porque la verdad que un Mundial y luego en México es más especial. Sueño con eso y voy a trabajar durísimo para poder estar ahí”, dijo Chucky Lozano para TUDN.

Actualmente, Lozano milita en el futbol neerlandés con el PSV Eindhoven y en enero se une al nuevo equipo de la MLS, el San Diego FC. Sobre ello, mencionó lo que espera en esta etapa. “Ahora cerrar este ciclo y empezar de la mejor manera de salud, de todo y pueda empezar de la mejor manera allá”, agregó.

Chucky Lozano aprovechó para externar la sorpresa que se llevó al no ser convocado por Jaime Lozano en la Copa América 2024, no obstante, espera que con Javier Aguirre y Rafael Márquez, vuelva a tener una oportunidad.

“El verano pasado fue un momento difícil para mí, porque no me lo esperaba, hay que respetar las decisiones. Esta vez tuve una lesión un poco fuerte, y por eso estuvo un poco tiempo parado, pero tuve conversaciones con Javier y Rafa, la verdad que súper bien, positivas, claro que me gustaría estar en la Selección, espero y ojalá pueda tener otra oportunidad”, declaró Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Andrés Lillini compara Selección Mexicana con otros países: "No nos alcanza más"