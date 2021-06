Claudio Suárez sobre debut de Guardado en Alemania 2006: 'A él no le temblaron las patitas'

Si algo ha caracterizado a Andrés Guardado desde que empezó su carrera, fue el carácter, así lo compartió Claudio Suárez, quien en 2006 coincidió con el mediocampista en el Mundial de Alemania, y ahí se dio cuenta de lo que Andrés era capaz de hacer.

"Me tocó todavía estar con él en sus inicios en la Selección, que fue mi última participación en 2006, en Alemania y ya se le veía a Andrés Guardado para hacer una buena carrera, su mentalidad y mucha gente de los que estábamos cercanos hablamos ese tema.

"No le daba miedo, él era el más joven de esa Selección y cuando La Volpe lo empezó a poner el cuadro titular inmediatamente se notó, empezó, agarraba el balón y encaraba con un descaro como si llevara jugando tanto tiempo, y jugar un Mundial no es fácil, te tiemblan las patitas como se dice, y a él no", dijo a RÉCORD al tiempo en que recalcó que, así como mostró carácter, Andrés Guardado demostró también la calidad futbolística que tiene:

"Y de la calidad ni se diga, ya la traía, el buen disparo de media distancia, la dinámica, muy buenos centros, pero más que nada el descaro que es importante tener esa mentalidad ganadora, pero también se tiene que demostrar dentro de la cancha y él lo demostró inmediatamente".

GUARDADO APRENDIÓ DE GRANDES LÍDERES

Claudio Suárez compartió que en aquella Copa del Mundo, Andrés Guardado convivió con grandes líderes de la Selección Mexicana de aquel momento, y de ahí aprendió.

"En ese entonces yo era el más viejo y me veían como líder, pero ese grupo era fuerte porque esta Jared, Pavel, Oswaldo Sánchez, Rafael Márquez, ellos eran los líderes, y Andrés empezó viviendo eso, adquiriendo experiencia y poco a poco con buenas actuaciones Rafa Márquez le dejó la estafeta, y Andrés ha tomado ese rol, lo ha adquirido y el respeto se gana también con base en el trabajo", señaló el exjugador del Tricolor.

CLAUDIO SUÁREZ SOBRE MARCA DE MÁS JUEGOS EN EL TRI: 'ANDRÉS GUARDADO ME SUPERARÁ'