Claudio Suárez sobre marca de más juegos en el Tri: 'Andrés Guardado me superará'

Andrés Guardado tiene todo para ser un histórico de la Selección Mexicana de Futbol, así lo aseguró Claudio Suárez, quien es el futbolista mexicano con más partidos jugados con el Tricolor (177).

A decir del Emperador, Andrés, que ahora registra 163, tiene todo para superarlo e incluso llegar a ser el número uno del mundo.

"Nunca pensé sumar tantos juegos, fue por consecuencia de estar constantemente en convocatorias y ya cuando me di cuenta ya había sumado muchos y había roto el récord. Incluso alguna vez me tocó estar en primer lugar a nivel mundial y ahora Andrés está muy cerca y creo que lo va a lograr.

"Tiene por jugar muchos juegos y si mantiene un nivel aceptable porque ahora juega de diferente forma a cuando inició y eso es normal; hoy es un hombre importante del 'Tata' Martino y por eso creo que me va a superar, y esperemos que el primero sea un mexicano el que tenga el récord", dijo a RÉCORD.

En tanto, Claudio explicó por que ve a Andrés Guardado como todo un jugador histórico de la Selección Mexicana, siempre y cuando se cuide para que su carrera todavía dure mucho tiempo.

"Un jugador que sume más de 100 partidos en la Selección debe ser histórico porque no es fácil, mucha gente puede decir que por ejemplo me superó en juegos ganados, pero es un gran logro, es un mérito para pasar a la historia porque no es fácil, yo creo que sí es un histórico para México.

"Él ya ha tenido aprendizaje en distintos equipos y con distintos entrenadores, y ahorita más que nada es cuidarse y no dudo que lo haga, por eso se ha mantenido tanto tiempo y lo he visto bien, donde lo pone el 'Tata' luce bien repartiendo juego y más que nada es cuidarse en lo físico", señaló.

PODRÍA HACER HISTORIA Y LLEGAR A 100 TRIUNFOS CON EL TRI

Andrés Guardado podría ser el primer jugador mexicano en conseguir 100 triunfos con la Selección en la historia. El mediocampista del Betis ya es el mediocampista con más victorias con el Tricolor con 96, por lo que podría llegar a un centenar en este verano.

Gracias a que la carga de partidos será alta para el representativo nacional durante este verano, el ‘Principito’ podría acercarse a dicha marca en la próxima Copa Oro, aunque podría acercarse el domingo cuando se enfrenten a Estados Unidos en la Final de la Nations League.

El futbolista surgido de las fuerzas básicas del Atlas ya es el jugador con más victorias con 96, superando los 95 que registró Claudio Suárez durante su trayectoria como seleccionado nacional. En tercer lugar histórico se encuentra Rafa Márquez que celebró 86 triunfos durante su andar en el Tricolor.

Por si fuera poco, Guardado es el futbolista del continente americano con más triunfos con su Selección según Míster Chip. Solamente lo superan los españoles Xavi Hernández que tuvo 100, Iker Casillas 121, Sergio Ramos que acumula 130 victorias. Cristiano Ronaldo completa la lista con 102.

