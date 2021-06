Guardado: 'A todos nos queda algo pendiente y para mí serán los Juegos Olímpicos'

Andrés Guardado se despidió de la posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos en su carrera. El capitán de la Selección Mexicana reconoció que su deseo era participar en Tokio; sin embargo, será una asignatura pendiente en su carrera.

“Sí, lo dije y siempre me había quedado esa espinita. En aquel momento se empataba todavía y la ilusión no se ha ido, peor las cosas se han presentado así. Jimmy Lozano no ha visto oportuno meterme en la lista de los posibles refuerzos y hay que respetar eso".

“Uno está para ayudar y aportar, si no se me consideró, no pasa nada. No me dará tiempo en cuatro años, pero será algo que cuando pasen los años quedará. Ya han pasado varios y no me ha tocado estar. A todos nos queda algo pendiente y para mi serán los Juegos Olímpicos”, detalló el mediocampista del Betis.

Desde el 2019, Guardado reiteró su deseo de formar parte del Tri Olímpico como uno de los refuerzos, perdiéndose de las ediciones de Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y ahora Tokio 2020.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:SELECCIÓN MEXICANA: TATA MARTINO, SIN EXCUSAS ANTE LA CARGA DE PARTIDOS DE VERANO