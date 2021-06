Selección Mexicana: Jonathan dos Santos, baja del Final Four por lesión

Jonathan dos Santos causa baja de la Selección Nacional. El mediocampista del Galaxy sufrió una lesión que le impedirá participar en el Final Four de Concacaf, por lo que el entrenador Gerardo Martino decidió removerlo de la lista y darle su lugar a Sebastián Córdova.

“Aprovechamos para hacer algunas confirmaciones de la lista originalmente dada por nosotros están saliendo Gutiérrez y Dos Santos y están ingresando Lainez y Córdova.

“Lo de Guti ya lo conocían por lo del tobillo. A Jonathan le realizaron estudios ayer (lunes) y aunque no es algo grave, le llevará dos semanas recuperarse por lo que no podremos contar con él en el Final Four”, reveló el estratega argentino.

El ‘Tata’ detalló que Jesús Manuel Corona recién se está integrando de lleno a los entrenamientos tras la lesión que sufrió al final de la Primeira Liga de Portugal, por lo que en los próximos días definirá si podrá participar en el duelo del fin de semana.

“Jesús terminó con una lesión que incluso le impidió jugar en el último tramo de la Liga de Portugal, está en la etapa de finalización de su lesión y prácticamente en esta semana ha empezado a entrenar con normalidad.

“Él está en la lista Final del Final Four, y tendremos que evaluar para ver si está en condiciones de jugar el partido de mañana o el del fin de semana”, explicó.

Además, Martino reconoció que las plantillas para Juegos Olímpicos y Copa Oro ya se encuentran diseñadas casi en su totalidad, por lo que los jugadores deben estar motivados por el simple hecho de portar la camiseta nacional.

“Lo primero es que esa situación no al podemos cambiar. Podrían intentar ustedes que la crítica no sea tan dura si no llegamos a ganar. Ningún jugador se juega la estadía a los Olímpicos, los planteles en un 90 por ciento están definidos, solo faltan días para la confirmación. La motivación suficiente es el ponerse la playera de la Selección de México”, culminó.

