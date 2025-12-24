Juan Carlos Cabrera, atleta olímpico mexicano, fallece a los 34 años

El deporte mexicano lamenta el fallecimiento de uno de sus atletas. Este miércoles 24 de diciembre se reveló que, Juan Carlos Cabrera Pérez, destacado remero olímpico y medallista panamericano, quien murió a los 34 años de edad. La noticia fue dada a conocer por la Federación Mexicana de Remo (FMR).

Cabrera, originario de la Ciudad de México, fue seleccionado nacional y representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, consolidándose como una figura constante dentro del equipo tricolor. A lo largo de más de una década de trayectoria, el atleta representó a México al más alto nivel internacional.

Hasta el momento, de manera oficial no se han detallado las causas de su fallecimiento. No obstante, versiones cercanas a su entorno deportivo señalan que habría perdido la vida a consecuencia de un infarto cerebral.

Falleció a los 34 años | MEXSPORT

De sus inicios deportivos al salto definitivo al remo

Juan Carlos Cabrera no inició su camino deportivo en el remo. En sus primeros años practicó futbol americano, disciplina que marcó su formación atlética. Sin embargo, en 2009 decidió incursionar en el remo. Desde sus primeras competencias, su talento fue evidente, lo que le permitió destacar rápidamente a nivel nacional y abrirse paso en escenarios internacionales.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2012, cuando se convirtió en el primer mexicano campeón del mundo de remo bajo techo. La hazaña, conseguida con apenas 21 años de edad, representó un parteaguas para este deporte en el país y colocó su nombre en la escena internacional.

Empezó su carrera en el 2009 | MEXSPORT

Logros internacionales

La carrera de Cabrera continuó en ascenso hasta alcanzar la élite mundial, con su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como uno de los puntos más altos. En esa justa, obtuvo el octavo lugar en la prueba de scull individual, resultado que lo posicionó entre los mejores remeros del mundo.

Además, fue multimedallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, y conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, uno de los mayores hitos de su trayectoria. Su legado permanecerá como referencia e inspiración para las futuras generaciones del remo mexicano.

Fue multimedallista | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.