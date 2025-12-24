Canasta básica 2025: qué productos subieron más y en qué estados pega más

La cuesta de diciembre llegó con todo y los productos básicos no dieron tregua. A pesar de los buenos deseos navideños, el cierre de 2025 trajo otro golpe al bolsillo de las familias mexicanas.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó que el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó los 2 mil 20 pesos al cierre del año, lo que representa un aumento de 0.80%, es decir, 16 pesos más que en noviembre.

La Canasta Básica Alimentaria subió 16 pesos más que en noviembre / FREEPIK

“Aumentó en promedio 16 pesos, lo que significa una variación al alza de 0.80%”, explicó Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Anpec.

¿Qué productos subieron más?

La inflación no perdonó ni al jitomate ni al frijol, ingredientes básicos en cualquier cocina mexicana. Los productos que más encarecieron en diciembre fueron:

Jitomate : +7.56% (de $26 a $27.9)

Chile jalapeño : +6.27% (de $36.7 a $39)

Chiles en escabeche : +6.44% (de $24.7 a $26.3)

Tomate verde : +5.06% (de $37.7 a $39.6)

Frijol: +4.24% (de $40.5 a $42.2)

Jitomate, Chile y frijol tuvieron una alza al final del año / FREEPIK

¿Dónde pega más?

Los estados que más resintieron los efectos del aumento fueron:

Tabasco : +5.88%

Coahuila : +5.79%

Puebla : +4.5%

Campeche : +4.3%

Jalisco: +4.17%

Y aunque Jalisco tuvo uno de los mayores incrementos porcentuales, cerró el año con la CBA más cara del país: $2,365, aunque eso representó una leve baja comparado con noviembre.

El Estado de México, sin embargo, mantuvo el precio promedio más alto en todo 2025, con $2,278.88, siendo noviembre su mes más crítico.

Todos los estados se vieron afectados por alza de productos / FREEPIK

Crisis persistente

Rivera Rodríguez fue claro: el año no solo fue difícil para las familias, también para el comercio local. “Llegamos al cierre de este año con un balance de pruebas difícilmente superadas por las familias mexicanas y también por el comercio pequeño”.

Mencionó que la inseguridad, la extorsión, los altos costos de servicios e insumos, así como la cautela del consumidor, complicaron todo para los pequeños comerciantes.

Los alimentos suben de costo de acuerdo a la inflación / FREEPIK

“Cada moneda cuenta, cada aumento se resiente y cada ajuste obliga a redoblar esfuerzos para no trasladar completamente los incrementos al consumidor”, expuso. Aun así, los pequeños comercios siguen resistiendo: “Pese a esto, el pequeño comercio sigue de pie, en modo resiliente”.

Y envió un mensaje para cerrar el año con consumo local: “Ante una Navidad con inflación como la actual el consumo local es la mejor opción, por cercanía, por cuidar el gasto y para que la derrama económica se quede con los de casa”.