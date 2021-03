Claudio Suárez: Reveló que debutó en el Tri por recomendación de Jorge Campos

Claudio Suárez, histórico defensor de la Selección Mexicana con el mayor numero de representaciones, contó como es que fue tomado en consideración para el Tri por primera ocasión en 1992, siendo el gran responsable Jorge Campos.

El Emperador recordó como el portero -en aquel entonces su compañero en Pumas- lo recomendó con César Luis Menotti para llenar el vació que dejó una lesión de Juan de Dios Ramírez Perales.

"Caí de rebote (en el Tri). Se iba a hacer una gira a Europa, pero se lesionaron dos o tres jugadores, entre ellos El Capi Ramírez Perales. El que me recomienda con Menotti es Jorge Campos. Le dice 'llame a Claudio, es bien bueno como central'. De última hora llegamos Alberto Coyote y yo", reveló Suárez en entrevista con TUDN.

"En lo particular me fue bien. Entro de cambio ante Rumania y cometo un error que nos costó el gol. Yo le aprendí a Menotti el achicar y a partir de ahí así fue mi carrera. Menotti me dijo que le gustaba mi personalidad pues pese a cometer yo seguía jugando normal", apuntó respecto a ganarse la confianza del histórico DT argentino.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: EFRAÍN ÁLVAREZ NO FUE CONVOCADO POR ESTADOS UNIDOS PREVIO AL PREOLÍMPICO