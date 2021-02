Hijo del Loco Abreu: 'Soñaba con representar a Uruguay, pero me encariñé con México'

Diego Abreu, hijo del Loco Abreu, aseguró que todavía no sabe si representar a México o a Uruguay, pues el cariño que encontró en nuestro país lo hace sentirse indeciso.

“Soñaba con representar a Uruguay, pero al estar en México fue un cambio repentino. Me encariñé demasiado", mencionó para W Deportes.

De igual forma, el 'Loquito' reconoció el buen nivel del futbol mexicano, poniendo de ejemplo a los Tigres.

“Yo siento que el futbol mexicano es muy bueno pero que la gente no se da cuenta de eso, no se quiere dar cuenta. Yo les digo que se pongan a ver ellos mismos y si no me creen, que se fijen en Tigres", agregó.

Cabe mencionar que Abreu ya ha jugado con las categorías menores del Tricolor.

