Edson Álvarez: 'Ponerte la playera del Tri es como saber que vas a la guerra'

Aprovechando la celebranción del Día de la Bandera, Edson Álvarez recalcó la responsabilidad que tiene al portar la playera de la Selección Mexicana y aseguró que al utilizarla, se siente como ir a la guerra.

“Ser mexicano implica una gran responsabilidad en cuanto sabes que la gente está detrás de ti, millones de mexicanos siempre van a estar al pendiente di sin importar lo que pase, ser mexicano es algo increíble, es un orgullo, que te sientes poderoso, cuando vas a la selección, ponerte la playera de la selección es como saber que vas a la guerra, me transmite mucha seguridad.

“Cuando la veo (la bandera) es como toda la fuerza, donde crecí, mi cultura, mi tradición, estos colores, esta águila, es un orgullo para mi, tenerla y portarla, me transmite mucha fuerza”, mencionó en una entrevista para el Ajax.

De igual forma, el Machín recordó sus inicios en el barrio, dónde pudo forjar el carácter que muestra en la cancha.

“Yo siempre jugué con niños mayores de edad y me formó mucho mi carácter porque siempre fui el que tenía mucho talento en el barrio, me pegaban, yo lloraba y ya no quería seguir jugando, pero mi hermano me decía ‘dale tienes que seguir y tienes que aprender de esto, te va a hacer más y demuestra que eres mejor que ellos’, eso aprendí del barrio, nunca rendirme y siempre seguir”, añadió.

