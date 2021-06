Martino sobre partido vs Costa Rica: 'Tuvimos problemas con las oportunidades de gol'

México sufrió de más para poder clasificar a la Final de la Nations League tras derrotar a Costa Rica en penaltis, algo que destacó Gerardo Martino, pues aseguró que les faltó generar llegadas de gol.

“El análisis de este juego es diferente si hubiéramos hecho ocho situaciones y las fallábamos me preocuparía pero hoy la deuda es con el juego y no con la finalización, tuvimos dos claras en el primero y en el segundo solo una y nuestro problema fue la elaboración de juego”, dijo en conferencia de prensa.

Pese a que no puedieron resolver el cotejo en el tiempo regular, el timonel de la Selección Mexicana aseguró que su equipo hizo un gran partido, pues Costa Rica siempre será un rival complicado.

“Han hecho un gran partido, han tenido un plan y lo llevaron a acabo muy bien con mucha entrega y yo no imagino partidos diferentes contra ellos y no se me ocurre que será diferente si nos volvemos a ver las caras”, finalizó.

