A pesar de que los futbolistas de peso y de mayor recorrido con la Selección no hicieron el viaje a Surinam para afrontar el duelo ante Jamaica, el entrenador nacional, Diego Cocca afirmó que ese tema lo dejó claro con la plantilla y que no hay diferencia entre un equipo y otro.

"Les dejé claro que no hay Selección A y B, que esta Selección tiene calidad y una que no, eso yo no lo comparto para nada, la Selección es la Selección y todos tienen la capacidad de demostrarle al técnico que recién va llegando, veo mucha voluntad y tenemos mucha expectativa como con el equipo que jugó en Surinam y que lo hizo muy bien; con algunos ya tengo un poco más de entrenamientos, sirvió que viéramos el partido para sacar aspectos positivos", reveló el entrenador.

Sobre su presentación en el Estadio Azteca, el técnico argentino admitió que este tipo de experiencias no las piensa hasta que llega el momento, sin embargo, no negó sentirse entusiasmado por lo que se encontrará mañana en el Coloso.

"Será una alegría y emoción muy grande, hace poquito que me tocó agarrar este cargo y a lo mejor no dimensionas las cosas, hay que vivirlas, y seguramente en el Azteca siendo local con la Selección será algo muy lindo de vivir, muy contento de tener un compromiso al máximo", aseguró el estratega.

"Contento de estar a cargo de la Selección, hay mucho optimismo y si espero la gente lo alcanza a notar, tengo ganas de disfrutarlo y espero que podamos sacar un gran resultado", finalizó Diego Cocca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA SOBRE SU FUTURO CON LA SELECCIÓN: 'DE MOMENTO QUIERO SEGUIR'