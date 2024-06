El emotivo mensaje de Edson Álvarez tras quedar fuera de la Copa América

Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, salió a dar un emotivo mensaje tras darse a conocer que se perderá el resto de la Copa América por lesión.

A través de un video en las redes sociales del Tri, el mediocampista azteca aseguró que esta noticia es "muy dura" para él, aunque destacó que buscará aprender y crecer a partir de este evento,

"Desafortunadamente mi participación en la Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras, la verdad es un duro golpe para mí, porque tenía esa ilusión, pero son cosas que pasan en el futbol y tendré que aprender y crecer de todo esto", dijo.

Además, informó que se mantendrá concentrado con el equipo hasta que concluya su participación en el torneo, por lo que comenzará su recuperación con el cuerpo médico mexicano.

"He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora fuera de la cancha. También me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible", agregó.

Cabe recordar que Álvarez tuvo que abandonar el juego ante Jamaica por un problemas muscular. Según Claro Sports, el diagnóstico final fue un desgarre en la parte posterior del muslo izquierdo que lo mantendrá fuera de circulación de cuatro a seis semanas.

