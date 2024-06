Luis Malagón rompe el silencio y afirma que 'sería incapaz de inventar una lesión'

Luis Malagón respondió ante las críticas que ha recibido en las ultimas semanas tras ser baja de la Selección Mexicana previo a su debut en la Copa América. A través de una publicación en redes sociales el portero rompió el silencio de su lesión.

El portero se perdió la Copa América tras sufrir una lesión en el muslo que lo dejó fuera no solo de un amistoso ante Brasil, sino que de toda la Copa América. Tras su baja del Tricolor, más de una persona cuestionó la veracidad de la lesión.

Ante estas críticas, el portero respondió con una publicación en redes sociales asegurando que está molesto de que hayan puesto en duda su profesionalismo y que nunca inventaría una lesión. Además, criticó a aquellos jugadores que cuestionaron su situación.

“Llegó un punto donde me molesta y me frustra que quieran dejarme en mal y pongan en duda mi profesionalismo. En la vida sería incapaz de inventar una lesión… Lastimosamente siempre existirá gente que buscará lucrar en situaciones donde no tienen ni la menor idea de la situación o contexto”, expresó el portero.

Ahora Malagón está junto con América en su gira de pretemporada de cara al Apertura 2024, sin embargo, no ha tenido actividad, pues sigue en rehabilitación por la lesión que lo dejó fuera de la Selección.

