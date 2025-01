Erik Lira marcó el primer gol de su carrera con la Selección Mexicana

Por fin se estrenó. En el duelo amistoso entre Internacional de Porto Alegre y la Selección Mexicana, Erik Lira anotó el primer gol de su carrera. Aunque no fue en partido oficial, ni con Cruz Azul ni con Pumas había logrado marcar hasta este jueves.

Al minuto 33 entre Inter y México, el marcador fue abierto por Lira. Luego de una pared entre Jesús Gallardo y Jorge Ruvalcaba, el mismo Gallardo metió un pase retrasado, el cual le cayó a Erik Lira. Con una recepción dirigida se acomodó el balón a la derecha y venció a Anthoni con un remate al ángulo.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Lira por su gol | IMAGO 7

Así, el jugador mexicano no solo puso el 0-1 en la pizarra, sino que también metió su primer gol como profesional. Desde su debut en Primera División en 2018, hasta este 2025, el canterano universitario no había podido estrenarse en su carrera. Y aunque el duelo entre Inter y el Tricolor no es un partido oficial, la anotación de Lira por fin ha llegado.

Desde su debut en Primera División, Erik Lira ha jugado un total de 185 partidos a nivel de clubes, de los cuales son tres con Necaxa, 59 con Pumas y 123 con Cruz Azul. En estos duelos tiene un acumulado de 13,663 minutos, en los que únicamente registraba tres asistencias y cero goles hasta el momento.

Lira fue una de las figuras del encuentro | IMAGO 7

Incluso, su único gol con registro es con Necaxa Sub 19. En su paso por dicha categoría, Lira jugó 34 partidos con los Rayos con casi 3 mil minutos de juego y solo tiene una anotación. De igual forma, en los cinco partidos previos con la Selección Mexicana, no había anotado hasta este jueves contra Internacional de Porto Alegre.

Lira no había marcado gol hasta ahora | MEXSPORT