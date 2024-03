Como en cada fracaso de la Selección Mexicana, tras la derrota contra Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, comenzaron a circular rumores sobre posibles directores técnicos para suplir a Jaime Lozano, así como jugadores que podrían tomar la nacionalidad mexicana para que en el Mundial de 2026 puedan ser tomados en cuenta.

Uno de los señalados como salvador fue Álvaro Fidalgo, quien en 2013 jugó un amistoso con la Selección de España Sub-17. Sin embargo, René Tovar negó esta información de manera categórica. "La gente y algunos medios creen que la salvación son los naturalizados y se atreven a decir y confirmar que presuntamente federativos le han tocado la puerta al América para pedir que echen la mano con Fidalgo para llegar al quinto partido; que se naturalice".

"Mentira total. Una persona de la FMF le pregunté y se carcajeó. ¿Por qué dicen tantas tonterías? Primero, la Federación no puede solicitar que un jugador se naturalice. La Selección Mexicana va a aceptar a todos los nacionalizados, pero no son para señalar a quién necesitan. No es dedazo", señaló en la emisión de este miércoles de RÉCORD+.

Recordó que el propio Fidalgo, en una entrevista con ESPN, señaló que por ahora no tiene contemplada la opción de adoptar la nacionalidad mexicana. "Si el actor principal está negando; la conclusión es fácil. Es 'Fake news'. Trabajemos en fuerzas básicas", e insistió que no se da el peso suficiente a la formación y desarrollo de jugadores. Señaló que esa es una mejor solución que seguir señalando posibles naturalizados.

