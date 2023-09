Gerardo Torrado, exdirector de Selecciones Nacionales de México, ha hablado sobre su gestión al frente del Tri, defendiendo su papel en el desempeño del equipo y señalando que no fue responsable de ciertos problemas que surgieron durante su mandato.

Torrado, quien ocupó el cargo de director de selecciones nacionales en el futbol mexicano, destacó los logros durante su gestión. "Estaba en una posición en donde solo queríamos aportar lo necesario para que los técnicos hicieran su mejor trabajo. Se ganó una medalla olímpica, en las categorías juveniles se hicieron bien las cosas, aún hay prácticas que se siguen haciendo y eso me deja muy contento", afirmó en entrevista para WRadio

Uno de los puntos más destacados de su declaración fue su afirmación de que él "calificó a la Selección al Mundial” y que: "El no calificar a los Juegos Olímpicos y no ir al Mundial Femenil. Ya después, no tomé yo las decisiones de lo que pasó en el Mundial", señaló.

A pesar de terminó fuera de la FMF, Torrado reconoció que trató de hacer un buen trabajo en busca de ayudar a los futbolistas mexicanos a crecer, dejando un buen legado durante su tiempo al mando.

El exdirectivo subrayó la importancia de dejar una estructura sólida para el desarrollo continuo del futbol mexicano. "Queríamos dejar una estructura buena y sólida y dejar un legado, y creo que aún hay cosas que se mantienen. El darles salida a los jóvenes, más proyección y bueno, el convivir con el Tata, aprender la parte administrativa y muchas más cosas que tuve la oportunidad de decidir y aprender", concluyó Torrado.

