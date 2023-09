Selección Mexicana: Jaime Lozano visita entrenamiento de Pumas en Cantera

El 'Hecho en CU' regresó a su casa. Y es que este martes Jaime Lozano visitó a Pumas en la cantera. Ahora, en calidad de técnico de la Selección Mexicana, el 'Jimmy' estuvo presente en la práctica del equipo universitario, en las inmediaciones auriazules donde se formó como futbolista e incluso por un tiempo fue entrenador de categorías infantiles.

Lozano fue acompañado de Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, y ambos fueron recibidos por la directiva auriazul, particularmente por el presidente Leopoldo Silva y el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón.

Y además de platicar con el técnico Antonio Mohamed, Lozano se dio unos minutos para hablar con César Huerta, a quien convocó recientemente al Tricolor.

"Hablé mucho con Mohamed, que no lo conocía del todo. Me tocó enfrentarlo de jugador, de entrenador, y hablamos de cómo ve el futbol, cómo trabaja, evidentemente los jugadores que él tiene, algunos consejos también. Me gusta escuchar a la gente y más si es alguien tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera.

"Venir aquí siempre es algo muy especial. Aquí me tocó estar cuando se inauguró esta cantera, me tocó jugar muchos partidos, me tocó hacer muchos entrenamientos y hasta iniciar mi carrera como entrenador, un lapso ayudando a David Patiño en la sub-20 y después en la sub-14. Entonces, para mí siempre visitar CU va a ser muy especial”, expresó Jaime Lozano, quien añadió que:

"Aquí está uno de los que mejor andan, no solamente en Pumas, sino en la Liga y ahí te facilitan mucho las cosas. Cuando un jugador es tan determinante como en este momento lo es (César) Huerta, creo que a uno le da mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad, saber que tenemos jugadores y capacidad".

Asimismo, Jaime Lozano, portó en todo momento de su visita a las instalaciones de los universitarios, un gafete de visitante.

