Guardado revela que Memo Ochoa se enojó con él y otro jugador del Tri le dejó de hablar

El excapitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, contó algunas vivencias que experimentó durante su larga etapa en el equipo tricolor y confesó que recientemente Memo Ochoa se enojó con él a raíz de unas declaraciones.

En entrevista con el popular youtuber, Escorpión Dorado, el jugador del León explicó que Ochoa se molestó con él después de que dijera en una entrevista que el portero necesitaba un respaldo en el Tri en caso de "no estar" para el Mundial 2026.

"Mi compadre (Memo Ochoa) está enojado conmigo porque di una entrevista donde me preguntaron: '¿Ves a Memo en el Mundial 2026?'. Yo dije: 'Sí, pero jugando no lo sé, dependerá de estos dos años'. Yo le hubiera dicho a Memo: 'Tú eres mi portero, siempre has rendido, pero necesito tener un plan b en caso de que tú no estés', y se enojó conmigo mi compadre", dijo.

Además, Guardado reveló que un jugador de la selección, sin mencionar de quien se trataba, le dejó de hablar después de hacerle una corrección durante una sesión de video.

"Hoy en día te dejan de hablar, me pasó con un jugador en selección. Hubo una corrección en una sesión de video, yo dije algo a un jugador, no era por exhibirlo ni nada, y me dejó de hablar. Se enojó", agregó.

Cabe recordar que 'El Principito' se retiró del combinado nacional tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.

