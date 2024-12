Guillermo Ochoa quiere su sexto Mundial: "Sería muy especial para mí y el futbol mexicano"

El arquero mexicano, Guillermo Ochoa desea participar en una Copa del Mundo más y su oportunidad es el siguiente en 2026, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Con ello, se convertiría en el único futbolista en asistir a seis Mundiales; Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían unirse a la lista.

"He jugado cinco Mundiales y un Mundial es algo muy especial, algo importante para un jugador. No todo el mundo llega a jugar cinco, ni nadie ha estado en seis. Jugar un sexto Mundial en México sería muy especial para mí, para el futbol mexicano, pasaría a la historia del futbol, y ahora, a estas alturas, sólo lo podemos hacer tres jugadores: Ronaldo, Messi y yo", dijo Ochoa en entrevista con Flashscore.

Actualmente, Ochoa milita en el futbol portugués con el AVS, al que le dio las gracias por darle la oportunidad de continuar su carrera, además de poder competir a un alto nivel para ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana.

"Portugal me da la oportunidad de continuar mi carrera, de seguir jugando, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Es una competición importante, una de las más importantes de Europa, y esto me permite jugar a un nivel competitivo para continuar mi carrera y seguir jugando para México", agregó el arquero mexicano.

Finalmente, 'Memo' reconoció que está en el ocaso de su carrera y no es sencillo mantenerse al más alto nivel. Sin embargo, reafirmó su gran deseo que tiene por llegar al Mundial de 2026.

"Quiero estar en el Mundial, veremos si puedo hacerlo, sé que estoy al final de mi carrera, no es fácil, hay más lesiones, más dolor, es normal, así es la vida. A ver si lo consigo", sentenció Ochoa.

