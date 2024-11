Hugo Sánchez manda mensaje a Javier Aguirre y pone en alerta a Rafa Márquez

Hugo Sánchez habló nuevamente de la Selección Mexicana y esta vez lanzó un mensaje a Rafa Márquez poniendo en alerta su futuro.

El Pentapichichi no dejó de lado su frustración en el banquillo del Tri: “Pedí tres etapas, tres mundiales para comprometerme que era capaz de guiar a la selección para ser campeona del mundo”.

“Me quemaron dándome una selección olímpica que no me correspondía”, resaltó y espera que no pase eso con Rafa Márquez, actual auxiliar técnico.

El comentarista de ESPN resaltó a Javier Aguirre: “Javier ya estuvo en dos mundiales y no hubo gran cosa. Le están dando una tercera oportunidad y eso entristece mucho a alguien que tiene muchísima ilusión, pero está ilusión se ha diluido, porque realmente no tenemos los dirigentes que en el futbol mexicano merece”.

“No me corresponde darle un consejo a Aguirre tiene mucha experiencia es el mejor entrenador que ha tenido México ahora mismo lo considero el mejor y aceptó ese regreso por amiguismo”, recalcó.

Sánchez mencionó que su regreso al Tri se debe a la amistad con los altos mandos: “La ‘Bomba’ y él son buenos amigos y hay un buen contrato, pero creo había otras opciones más llamativas e interesantes”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ REGRESA A TV AZTECA? ESTO SE SABE