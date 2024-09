¿Invitación al Tri? Andrés Guardado revela que tuvo una llamada con Javier Aguirre

El jugador de León, Andrés Guardado, reveló que sí tuvo una llamada con Javier Aguirre, sin embargo, aclaró que no fue para invitarlo a que regresara a la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, 'El Principito' contó que la conversación tuvo el objetivo de que él le pudiera compartir su experiencia tras haber jugado cinco Mundiales, él último de ellos como capitán.

No obstante, aseguró que 'El Vasco' le dejó las puertas abiertas para en algún momento en el futuro integrarse al Tri.

"Tuve una llamada con él (Javier Aguirre). Me da risa porque empezaron con sus historias que iba a regresar, nada parecido, tuve una plática con él ya que fui el capitán del último Mundial, que compartiera experiencia, hablando de eso y sí, hubo charla distendida, de que sí se quedaron las puertas abiertas.

"Mañana si se da a trabajar ir en Selección Mexicana y ver cómo ayudar, pero no fue una invitación como tal, le compartí mi experiencia y se abrió la puerta para un futuro", explicó.

Asimismo, señaló que le encantaría formar parte del cuerpo técnico de México a partir de 2026 y expresó su deseo de algún día ser el DT de la selección.

"Sí, sin pensarlo (formar parte del cuerpo técnico a partir de 2026), estaré retirado seguro, si me llega la invitación no lo pensaría. Vivir un Mundial desde otra responsabilidad, sin ser Javier Aguirre, pero aportando detrás, también aprender, es super enriquecedor, sería una gran oportunidad. No quiero parecer presuntuoso, pero son objetivos los dos, sé que lo puedo lograr, sé que dirigiré Selección y al Betis", agregó.

