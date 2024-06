Israel Reyes 'agradece' a Miguel Layún por haberle enseñado a jugar en la banda derecha

Israel Reyes, reciente campeón con América en el Clausura 2024, reveló en una entrevista para TUDN su preferencia por la posición de lateral derecho de cara a la Copa América 2024, bajo la dirección de Jaime Lozano en la Selección Mexicana. Reyes, de 24 años, expresó su satisfacción por desempeñarse en dicha posición y destacó la influencia de Miguel Layún en su desarrollo como lateral.

Reyes afirmó que, aunque puede jugar como central, se siente más cómodo y efectivo como lateral derecho. "Me gustó mucho la posición, nunca lo había hecho, estaba experimentando en los primeros juegos (con América), tenía una idea clara sobre lo que André Jardine quería conmigo en la posición", declaró Reyes.

El jugador añadió que confía en la visión de Jaime Lozano para determinar su rol en el equipo. "Jimmy sabrá qué idea tiene conmigo para estar jugando, ya sea de central, lateral. Si es lateral es donde voy con mucha ilusión que es donde he estado jugando últimamente y de ser así encantado. Vengo de ser un jugador que juega en todos lados, claro que quiero hacerlo de forma correcta en la selección", indicó Reyes.

La influencia de Miguel Layún fue clave en su evolución. Layún, quien compartió vestidor y cancha con Reyes en el América antes de su retiro, jugó un papel fundamental en su desarrollo como lateral. "Se dio con muchas prácticas que tuvimos previo al torneo, me decía ten paciencia que te necesitamos como un stop por lateral, te vamos a ayudar a estar muy bien físicamente, estar en niveles muy altos, es que las cualidades las tienes para hacer este tipo de cosas", compartió Reyes.

Reyes detalló cómo su tiempo junto a Layún le permitió aprender y adaptarse a la posición. "Trabajé a la mano de ellos, empecé dos o tres partidos como central, y de ahí me puso como lateral, de ahí no dejé esa posición, uno que otro de contención. Un poco influyó el hecho de que Layún estuviera aún ahí para mirarlo un poco, ver a un jugador de mucha experiencia para saber cómo llevar la posición y me sentí muy bien", explicó Reyes.

La inclusión de jóvenes con experiencia en la Selección Mexicana también es algo que Reyes considera positivo. "Creo que lo importante o bueno viene siendo que somos muchos jóvenes, entre nosotros nos apoyamos, nos estamos levantando para hacer pesar esto, influye que seamos jóvenes para venir con esa ilusión, no es lo mismo que vengas con algunos partidos recién de selección", mencionó Reyes.

Reyes destacó la motivación y el compromiso de los jóvenes seleccionados. "Creo está la ilusión de aportar y seguir sumando. Viene siendo un grupo selectivo de compañeros jóvenes. Creo que vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacer un buen papel en esta Copa América y creo así va a ser", aseguró.

