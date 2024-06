Bielsa considera que México debió jugar con su 'máximo poderío' ante Uruguay

Tremenda lección de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa después de golear a México, el estratega de Uruguay afirmó que debido al momento de metamorfosis que atraviesa el Tri Jaime Lozano tuvo que haber jugado con su mejor once y no con el cuadro alterno que utilizó.

“Un equipo que está preparándose debería de haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar contra Brasil; la explicación está muy cara”, explicó el entrenador sudamericano.

“Un equipo que se está preparado es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas; los errores y resultados adversos bien manejados son trampolines para acercarse a una versión verdadera”, agregó el Loco.

Sin embargo, mandó un mensaje a México asegurando que esta derrota no debería de ser motivo para ser pesimistas de cara a la Copa América.

“Hay cosas que no se pueden ignorar, el lateral derecho, el central, el otro central, arquero y los delanteros, demasiadas cosas que si uno no las considera veríamos con demasiado optimismo el partido desde Uruguay y no debería de ser así, y demasiado pesimismo de México tampoco debería de ser así”, finalizó Marcelo Bielsa.

