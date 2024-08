Ivar Sisniega: “Contemplamos enfrentar a Selecciones de todas las confederaciones de cara al 2026”

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega confirmó que, de cara a la Copa del Mundo en 2026, buscarán enfrentar a selecciones de todas las confederaciones como parte del trabajo de preparación previo a la justa mundialista.

“El problema no es ir, sino que no hay selecciones disponibles, todas están jugando eliminatorias. Clubes se va a evaluar. Estamos contemplando enfrentar selecciones de todas las confederaciones de cara al 2026. Hay un plan para asegurar que en el Mundial se hayan tenido previamente enfrentamientos con rivales de todas las confederaciones”, señaló.

Por su parte, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre no descartó que busquen enfrentarse a rivales en otros continentes, ya sea en Sudamérica o Europa, como parte de su plan de trabajo.

“Estamos trabajando para ver distintos escenarios. Está contemplado que la Selección vaya a Europa o Sudamérica. No es fácil, pero manejamos distintos escenarios para tiene una buena preparación. Lo ideal sería estar siempre en casa, pero no descartamos nada. No voy adelantar nada. Estamos trabajando para 2025 y 2026 en la preparación”, concluyó.

