'Vasco' Aguirre sobre posible regreso de CH14 al Tri: “No hay nadie descartado”

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que no habrá ningún futbolista mexicano descartando durante su proceso. Al ser cuestionado por el posible regreso de Javier 'Chicharito' Hérnandez al equipo tricolor, el Vasco enfatizó que de estar en activo, todos son seleccionables.

“Los jugadores, contestando lo mismo que a tu compañero, si están en condiciones, si son mexicanos y están jugando sano activo, son seleccionables, todos tienen. No hay nadie descartado, nada más importancia”, señaló.

De igual manera, Aguirre puntualizó en que no se fijará en las edades de los elementos que pueden conformar su selección, por lo que no le importará si son jóvenes o experimentados.

¿SE VIENE SU REGRESO AL TRICOLOR? Ojo a la imagen que acaba de compartir la cuenta de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/AbFKcrVv40 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 19, 2024

“Esta labor del técnico y su cuerpo técnico tomar las mejores decisiones. Hay jugadores que no por ser jovenes están aptos para selección y otros que no por ‘viejos’ están descartados. No me fijaré en edades. Hay un proyecto que seguiré, pero está el tema de elegir bien a los que estén mejor. Si uno tiene 19 y otro 39, pero son lo mejor para México, lo haremos sin dudar. Todos los jugadores mexicanos están a disposición”, concluyó.

