El caluroso diálogo entre Pablo Maffeo y Vinícius: “Oye, dejémonos de tonterías”

El tan esperado debut de Kylian Mbappé con el Real Madrid en LaLiga llegó a su fin, la afición Merengue esperaba con anhelo al francés en España.

Sin embargo, poco pudo hacer en un complicado Son Moix que dejó un empate amargo para los madrileños, cuando todos pensaban que sería el protagonista en esta ocasión no lo fue.

El que se terminó llevando los reflectores fue el lateral por derecha del Mallorca Pablo Maffeo que tuvo un duelo cara a cara con Vinícíus y terminó por resolver con garra y experiencia.

Luego de finalizar el encuentro, el futbolista hispanoargentino habló para ‘Jinetes’ tras protagonizar lo mejor del partido con el brasileño, recordando que han tenido diversos roces en el pasado.

“Le he cogido en la pausa en la hidratación y le he dicho: Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó y él me ha contestado que sí, que todo bien”, resaltó el defensor.

Maffeo también señaló el polémico pisotón sobre Vini: “Le he pegado el pisotón ese, es amarilla, pero ya está. Ha sido sin fuerza, no tengo ningún problema con él”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE LOCO VALENTINO 'MOSCO DE LA MERCED' A LOS 60 AÑOS DE EDAD