Jacques Passy analizó a Surinam, próximo rival del Tri: ‘Es un equipo europeo por naturaleza’

La óptica de un entrenador mexicano desmenuza al próximo rival del Tri. Jacques Passy, director técnico nacido en suelo azteca conoce a detalle a la Selección de Surinam, equipo que es todo un desafío para el combinado nacional. En entrevista con RÉCORD, el timonel nacido en la CDMX reveló que el adversario está conformado en un 95 por ciento por jugadores que militan en el futbol europeo.

"Surinam cuenta con un promedio de 95 por ciento de su Selección jugando en Europa, tiene uno en la MLS y uno que otro en la Liga local, pero la mayoría juega en Europa, desde la Bundesliga hasta jugadores que están en Liga un poco menos importantes, pero es un equipo europeo por naturaleza", declaró el estratega.

Passy alzó la voz con una advertencia que no se debe de pasar por alto, y es que el técnico destacó que las condiciones climatológicas a las que se topará la Selección son totalmente desconocidas pues al estar ubicado en la zona del Amazonas, el calor y humedad podrán ser un factor determinante en el juego.

"México va a enfrentar a un equipo sumamente competitivo y no solo eso, la experiencia de jugar en Surinam es una experiencia que México no ha tenido porque una cosa es enfrentar el calor del Caribe y otra el calor del Amazonas, que es donde se encuentra Surinam, Surinam tiene un calor que te ahoga, es verdad que no habrá más de 30 grados a la hora del partido, pero serán 30 grados con una humedad espectacular propia de los trópicos, es muy complejo el ambiente, se meterá a un estadio a reventar y a un equipo bien hecho", afirmó.

"Yo considero la visita más compleja que hoy puedes tener en la zona del Caribe, entendiendo que Surinam está en Sudamérica y no en el Caribe, pero para efectos de la Concacaf, Surinam pertenece al Caribe aunque esté en la geografía de Sudamérica", finalizó Passy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: DIEGO COCCA DIO CHARLA TÉCNICA EN EL AVIÓN RUMBO A SURINAM