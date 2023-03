Roberto de la Rosa sobre su aparición en el Tri: 'Quiero ser el mejor delantero mexicano'

Roberto de la Rosa tiene absolutamente claros sus objetivos, y uno de ellos es llegar a ser el mejor delantero mexicano. Y es que el atacante del Pachuca ha destacado con el trabajo que ha realizado con los Tuzos y que lo ha llevado incluso a estar en la mira de la Selección Mexicana, pero por el momento, el futbolista de 23 años se mantiene tranquilo y consciente de que para cumplir sus metas, debe seguir trabajando fuerte.

"La verdad que sí (se ve como el mejor delantero mexicano), pero sé que todo requiere trabajo día a día, pero es un objetivo que siempre he tenido y hay que trabajar para seguir creciendo y ser el delantero que quiero ser", dijo a RÉCORD.

En tanto, el '9' de Pachuca reconoció que otro de sus objetivos es ser seleccionado nacional, ya que es un sueño constante en su vida, y espera ahora con Diego Cocca como técnico del Tricolor, pueda hacerlo realidad, pues apareció en la primera convocatoria del timonel argentino en la reciente Fecha FIFA, pero los compromisos de Pachuca en la Concachampions le impidieron asistir.

"Selección obviamente que sí (siempre está en su mente) desde niño en las inferiores siempre fue el sueño ser seleccionado y qué mejor que en la mayor, es de los objetivos que tiene uno en lo personal", expresó.

EL '9' DE PACHUCA, CADA VEZ MÁS ACOPLADO A LA TITULARIDAD

Roberto de la Rosa se siente cada vez más pleno en Pachuca. Y es que ante la venta de Nicolás Ibáñez a Tigres, el mexicano se convirtió en el nuevo delantero titular y encargado de los goles hidalguenses, y aunque está consciente de la responsabilidad, aseguró que se siente cada vez mejor.

"Más goles, es lo que se espera más de mi, sacrificio, trabajo, pero más goles.

"Me he ido sintiendo mucho mejor, he agarrado el ritmo de los que vienen jugando, la verdad que me siento muy bien con más minutos jugados, pero hay que seguir jugando", dijo a RÉCORD.

Finalmente, el delantero de 23 años y que lleva tres goles en el Torneo Clausura 2023, dijo que toma con tranquilidad los halagos que hacen sobre su trabajo e incluso dijo que no hace caso de lo que se dice.

"Siempre he tratado de concentrarme en lo mío, lo externo trato de hacerlo a un lado sea bueno o sea malo trato de concentrarme en mi trabajo y en segur mejorando en lo personal", señaló.

