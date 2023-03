Diego Cocca ve en Henry Martín un líder para el Tri: ‘Necesitamos que transmita a los jugadores’

El nuevo proceso del Tricolor va comenzando y Diego Cocca ya va identificando a los jugadores que pueden asumir rol de liderazgo en el cambio generacional, uno de ellos es el goleador de la Liga quien marcó uno de los goles en Qatar, Henry Martín.

"La Selección está en otro nivel y necesitamos que todo se se suban a ese nivel y que se ponga en el nivel más alto que puedan andar y esto por supuesto desde el liderazgo, también hay jugadores que ya tienen un proceso, recién estoy hablando con Henry (Martín) que lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es, sé que es un líder dentro de la cancha, es un líder que necesitamos que también transmita a los compañeros, así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores", aseguró el entrenador.

El entrenador admitió que todavía está en un proceso de conocer a todos los futbolistas ya que hay algunos con quienes no ha podido hablar personalmente, y será importante conocer su forma de pensar.

"Hay un tema fundamental, yo no los conozco, me acabo de presentar con Raúl (Jiménez) me presentaré con Memo (Ochoa), o sea no los conozco, no sé lo que piensan, no sé cómo están, cada uno es distinto a otro, entonces yo no puedo dar un equipo si todavía no llegaron; y hemos decidido en base a eso de que estén los mejores para Surinam y los mejores para para Jamaica", comentó Cocca.

