Cuauhtémoc Blanco agradece a Henry Martin por emular sus festejos

El legado que dejó Cuauhtémoc Blanco en las Águilas del América es indeleble y su estampa permanece en la mente de las nuevas generaciones que mantienen intacta su etiqueta como ídolo por el amor que siempre tuvo a los colores y su calidad indiscutible.

Pero su espíritu 'travieso' y 'chispa' tampoco dejan de ser una constante dentro del americanismo y éste apareció nuevamente en el Estadio Akron el pasado sábado al celebrar Henry Martín a manera del "perrito" que simula orinar en la portería rival y, sin importar que se hiciera polémica, el capitán dejó de lado la hermandad y la campaña del "Clásico de México" que hubo en la semana previa y le puso un condimento más a la velada de victoria.

Al igual que al '21' azulcrema, el Temo se llevó un sin fin de críticas cuando lo hizo por primera vez en 1999 ante Celaya tras recibir ataques verbales del portero Félix Fernández. Sin embargo, señala que son "ocurrencias" que nacen intempestivamente gracias al orgullo americanista.

“El de la orinada de perrito muchos me criticaron, pero yo me moría de risa porque en el barrio también veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa.

“Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo. Pase lo que pase son ocurrencias y que a lo mejor tienes tres o cuatro segundos de que se te vienen a la mente para hacerlas”, recordó el Cuau.

El actual líder de goleo también se aventó a la red después de marcar en la victoria ante Chivas el fin de semana. Blanco sigue siendo inspiración y siempre se sentirá halagado por ello. No es la primera vez que sucede en un duelo de esta rivalidad y "agradecerle por hacer esos festejos, la verdad me da mucha emoción recordarlos porque son momentos para nosotros muy padres como jugadores y luego en un Clásico".

“Son ocurrencias que tienes, en ese que me aventé a la red no saben cómo me dolió, me puse un trancazo, pero me aguanté”, comparte el Cuau.

