Jaime Lozano: 'No he pensado en refuerzos para Olímpicos'

Apenas dio su lista para encarar el Preolímpico, pero Jaime Lozano no deja de ser cuestionado sobre la posibilidad de llamar a Guillermo Ochoa como portero titular en los Juegos Olímpicos, sin embargo, el ‘Jimmy’ dejó en claro que no ha pensando en refuerzos, además de que confía plenamente en Luis Ángel Malagón, quien ha sido el titular durante todo el proceso.

“Malagón ha sido de los mejores porteros en la Liga en las últimas semanas y hay que esperar. No he pensado en refuerzos, ya tendremos dos o tres meses para estar más claros. Hace un año, cinco de los que están ahora no estaban y pueden pasar muchas cosas. Me da gusto que Jurado juega hace unos días con una sola intervención, pero buenísima. Podemos estar tranquilos que tenemos gente que está empujando fuerte, señaló.

En esa misma línea, el seleccionador nacional señaló que se ha mantenido en contacto con Gerardo Martino en todo momento para elegir a su plantilla, por lo que seguirán en esa misma tónica para elegir a los refuerzos.

“Tenemos mucha comunicación desde que estamos aquí. Nos juntamos dos o tres veces previo a esta lista para saber qué jugadores iba a contemplar para la gira en Europa. Hay algunos jugadores que no están aquí y seguramente estarán con él”, apuntó.

