Selección Mexicana: Lozano habló con Mozo y Vega previo a convocarlos al Preolímpico

Mucho se habló de la situación particular de Alan Mozo y Alexis Vega, quienes fueron apartados de la Selección preolímpica en semanas anteriores, el auriazul por indisciplina y el rojiblanco por lanzar declaraciones que no sentaron bien en el Tri, sin embargo, ambos fueron tomados en cuenta por el timonel mexicano para el torneo preolímpico de Concacaf.

En ese sentido, el ‘Jimmy’ dejó en claro que habló con ambos jugadores para hacerles saber que son imperantes, pero al mismo tiempo para advertirles que no pueden fallarle a la Selección.

“Alexis está obligado a dar lo máximo como todos. Hablé con él, pidió hablar conmigo y ha sido muy fácil la comunicación con él. Me dijo que está comprometido, dejamos las cosas claras y todo quedó bien, él nunca dijo que no quería estar”, mencionó.

“Mozo sabe que lo que hizo está muy mal, él sabe que no se puede volver a repetir. No vino a la última convocatoria, y ha sido alguien de los constantes. El momento de su equipo no es bueno, él viene al alza, no está en el tope, pero lo veo con lo suficiente para competir”, agregó.

Por otra parte, el seleccionador nacional explicó cómo fue que se dio la repentina convocatoria del joven delantero de Santos Laguna, Santiago Muñoz, por encima de otros que han estado en el proceso.

“Yo siempre hablé de que había un 80, 90 por ciento de la lista ya definida y pensábamos en algunos jugadores que habían hecho más méritos para estar. Es difícil que se le dé la posibilidad de jugar a un jugador mexicano, lo seguí en el Mundial Sub-17, tiene mucho proceso y fue una decisión de último momento, apelando al momento. Juega con mucha soltura y viene siendo un jugador distinto en la fase ofensiva”, apuntó.

