Jared Borgetti crítica a los jugadores del Tricolor: "No intimidan"

La Selección Mexicana de Futbol, a pesar de la victoria ante Estados Unidos, vive una de sus más grandes crisis en la historia reciente, algo que es criticado por exjugadores del Tricolor, como Jared Borgetti.

El segundo mejor goleador de la Selección Mexicana estuvo en entrevista con David Faitelson, en 'Faitelson sin Censura', y aseguró que uno de los problemas de la Selección de Javier Aguirre es que los jugadores del Tricolor no intimidan.

"Somos un tipo de jugador que físicamente te va a correr, va a pelearte, no somos el tipo de jugador que va a tratar de ser como Uruguay, por eso siempre tenemos dificultades en el balón parado, no somos un tipo de personas intimidantes, fastidiosas, no provocamos, si te das cuenta, no somos ni marrulleros", comentó Borgetti.

"Si vamos a perder por lo menos que se vea la actitud en la cancha, que el equipo se juega todo" @borgetti58 considera que el estilo que impregna el 'Vasco' Aguirre a la Selección es del gusto de la afición #FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/5udcZfrVKW — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 18, 2024

Asimismo, el goleador de equipos como Santos Laguna y el Bolton Wanderers en la Premier League, aseguró que hacen falta jugadores pensantes dentro del terreno de juego, como en su tiempo lo fue Cuauhtémoc Blanco.

"No tenemos jugadores que te miden 1.90, sí hay jugadores, pero contados, no tenemos jugadores rapidísimos, que digas 'wow', no tenemos 10, no tenemos un pensante como Cuauhtémoc Blanco... la gente pide que si vas a perder, que pongas actitud en la cancha... y futbol no tenemos", argumentó el exseleccionado nacional.

