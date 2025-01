Javier Aguirre aceptó que le sorprendió Efraín Álvarez: "Lo veía gordito"

Si algo caracteriza a Javier Aguirre es que no tiene problema en expresar su pensamiento de forma directa y sincera. Y en esta ocasión le tocó a Efraín Álvarez llevarse los peculiares elogios del estratega.

El todavía jugador de Xolos de Tijuana fue una de las figuras destacadas en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Inter de Porto Alegre. Su actuación dejó satisfecho al 'Vasco', quien aceptó que no esperaba tan buen nivel.

Aguirre reconoció que no esperaba ese nivel | IMAGO 7

"La verdad es que me sorprendió Efra, no lo tenía yo tan ubicado y me encantó. Me encantó el chavo, cuando lo vi con Tijuana hasta gordito lo veía", declaró en entrevista para TUDN.

Álvarez es uno de los jóvenes prospectos del Tri y por ahora ya dejó una buena impresión con el estratega encargado de cara a la Copa Mundial 2026.

Álvarez dejó una buena impresión | MEXSPORT

"Está medio culón, pero no está gordo y la verdad es que es un chavo que a mí me ha sorprendido gratamente su calidad, tiene mucha calidad", reiteró Aguirre.

Efraín es uno de los prospectos de la Selección | MEXSPORT