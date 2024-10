Javier Aguirre asegura que nadie le ha impuesto jugadores en la Selección Mexicana

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre aseguró que nadie le ha impuesto jugadores, después de que Ricardo Ferretti reveló que tenía conocimiento de que en la Selección Nacional al Vasco le han impuesto el convocar a ciertos futbolistas

“Yo vi a Ricardo (Ferretti) en Dallas en el hotel y no me comentó nada al respecto. Tengo algunos partidos, bastantitos. Nunca jamás en la vida nada ni nadie en mi cuerpo técnico, nadie se ha atrevido tan sin quiera a insinuarme, nunca jamás en la vida. Si hay una persona que diga, ese día se acaba Javier. Lo único que tengo es esto, mis ayudantes, mis jugadores y yo. He hecho y deshecho por mis decisiones, nunca jamás en la vida nadie”, señaló.

De igual manera, el Vasco reveló que no habló con Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre la posibilidad de que regrese en algún momento a Selección Mexicana, o reciba algún especia de homenaje por el equipo Tricolor

“Le pregunté de su lesión, de cómo estaban sus padres que tengo amistad. Sobre homenajes no. Lo de Chicharo no sé cómo esté su situación en este proceso de volver al equipo, me da mucho gusto que vuelva a Guadalajara. Yo fui el primero que lo llevó, es un chico fantástico y le deseo lo mejor”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Charly Rodríguez previo al Tri vs Estados Unidos: “Me motiva estar con la afición en México”