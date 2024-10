Javier Aguirre cerca de igualar a La Volpe con la peor efectividad en sus primeros 4 juegos con el Tri

Última llamada. En su cuarto partido en esta etapa, Javier Aguirre buscará derrotar a un Estados Unidos con múltiples bajas y sacudirse uno de los peores inicios para un director técnico de la Selección Mexicana en este siglo. Y es que, de perder, el ‘Vasco’ igualaría un récord negativo de Ricardo La Volpe en el Tricolor.

En sus primeros tres juegos, la actual Selección de Aguirre suma apenas una victoria y dos empates. Con estos resultados, empató a Diego Cocca con una efectividad del 55% en su primera tercia de juegos, la segunda peor en este siglo 21 para un estratega del Tricolor. En caso de perder, quedaría junto con Ricardo La Volpe como los directores técnicos de México con peor efectividad en sus primeros cuatro juegos durante este mismo lapso.

Sin embargo, este juego es una oportunidad de ‘oro’ para sacarse esa mala racha ya que, para el duelo amistoso en el Estadio Akron, Christian Pulisic, Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi y Zack Steffen no estarán disponibles por las ‘Barras y las Estrellas’, pues todos ellos regresaron a sus clubes.

Ante esto, Javier señaló que aún con las bajas, Estados Unidos tendrá un buen plantel para enfrentarlos. De igual forma, aseguró que Mauricio Pochettino, estratega del combinado norteamericano, no regalará nada para el Tricolor en esta prueba.

“No me detengo en eso porque no hay gran diferencia entre los que se fueron y los que están, créemelo, no hay gran diferencia. La Selección de Estados Unidos pondrá a los mejores y no nos va a regalar nada, seguro”, mencionó Aguirre en conferencia de prensa previa al amistoso.

ANDRÉS GUARDADO SE DESPEDIRÁ DEL TRICOLOR

El partido amistoso ante Estados Unidos también tendrá un valor simbólico. Y es que 19 años después de su debut, Andrés Guardado se retirará de manera oficial de la Selección Mexicana y recibirá un homenaje en el Estadio Akron.

Tras su debut en 2005, el ‘Principito’ jugó un total de 181 partidos con el Tricolor, en los cuales sumó 28 goles y 31 asistencias en casi 13 mil minutos jugados entre partidos amistosos, duelos de Copa Oro, Copa América, Mundiales, Eliminatorias de CONCACAF, Nations League, Copa Confederaciones y más.

En el Tricolor, Guardado ganó tres Copas Oro (2011, 2015 y 2019) y asistió a la Copa del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pochettino sobre el juego ante el Tri: “Deportivamente quiero humillar al rival”