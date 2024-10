Andrés Guardado le pidió ser más inteligente a Roberto Alvarado

El excapitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado aseguró que Roberto Alvarado tiene que ser más inteligente y responsable, después de lo sucedido en días pasados cuando arrojó un cohete en la sala de prensa en el Club Chivas Verde Valle.

‘El principito’ reveló que aconsejó al ‘Piojo’ de entender lo que ahora representa, ya que es uno de los mejores futbolistas del futbol mexicano en los últimos tiempos, por lo que tiene que mejorar su comportamiento.

“Hablar, así como con él, no, pero sí comenté en la misma línea de Javier, que tiene que ser un poco más inteligente y responsable de lo que representa, del jugador que es. Más hoy en día, para mí de los mejores jugadores mexicanos en los últimos torneos, merecedor de estar aquí en la Selección Nacional. Tiene que ser responsable de lo que representa eso y que obviamente si de por sí las cosas están como están… entonces, nada más que fuera un poco más inteligente en su comportamiento”, señaló.

De igual manera, Andrés Guardado reveló que aconsejó a los jóvenes que estuvieron en su proceso, luego de que es un privilegio el pertenecer a la Selección y no le dan el valor que se merece.

“No es un sufrimiento, les decía que yo sentía que en mis últimas convocatorias algunos chavos estaban no que ‘uh, faltan 10 días, faltan 15 días’. Se estaba perdiendo el valor de estar aquí. Simplemente el transmitir lo que significa el portar la camiseta de la Selección. Que lo tomen con esa responsabilidad, pero también es un privilegio. Son privilegiados de ser los mejores del país, que lo afronten con esa responsabilidad y le den ese valor que se merece.

“Al final, para estar en Selección hay que estar preparado para la presión, hay que estar preparado para afrontar este tipo de responsabilidades. Lo que les quise transmitir es eso. Lo que significa ponerse la amista de la Selección, que no es fácil y hay que estar preparados para ello, pero que también es un privilegio estar aquí”, agregó.

Ante los elogios de Javier Aguirre por su trayectoria y al ser cuestionado si le gustaría sumarse al cuerpo técnico del ‘Vasco’, Andrés Guardado descartó dicha posibilidad, ya que puntualizó se tiene que preparar más para asumir un cargo así.

“Agradezco que me abra las puertas, pero me gustaría prepararme bien. Para la Selección Mexicana hay que estar bien preparado, no solamente abre tenido una carrera decente dentro de Selección para estar aquí. Agradezco y todo, obviamente me encantaría en un futuro trabajar en Selección, pero hay que prepararse bien para estar aquí”, concluyó.

