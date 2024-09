Javier Aguirre confirma titularidad de Santiago Giménez con la Selección Mexicana

Ya hay tres titulares seguros en el once inicial de Javier Aguirre. La Selección Mexicana se medirá ante Nueva Zelanda en esta Fecha FIFA. En conferencia de prensa reveló que Raúl ‘Tala’ Rángel, Luis Romo y Santiago Giménez iniciarán mañana ante ante los All-Whites.

“Mañana es un 4-2-3-1 así es la idea o jugar con un medía punta, la gran ventaja de la Selección es que puede venir cualquiera, dos volantes y veremos qué provecho le sacamos a los jugadores que tendremos”, señaló el 'Vasco'.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de varios futbolistas para esta Fecha FIFA, enfocándose más en Hirving 'Chuky' Lozano, el timotel azteca respondió “Es para mí difícil hablar de una persona que no está".

"Si hablo de alguien que no está, debo decir por qué no está éste o aquél. No recuerdo una lista que esté bien aceptada por todos, eso es lo bonito del futbol”, declaró en conferencia de prensa.

“No tengo problema con nadie, llegué yo empezamos de cero, no miro para atrás solo miro para adelante, todo mundo tiene la puerta abierta", continuó.

Además Javier Aguirre aseguró que llega con mucha ilusión y llega renovado para iniciar un nuevo proceso con la Selección Mexicana. “Lo primero que se me viene a la cabeza es ilusión, tengo muchísima ilusión. Vengo con la ilusión renovada", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEBASTIÁN CÓRDOVA ENTUSIASMADO EN SU REGRESO AL TRI: "QUIERO DAR LA CARA POR MI PAÍS"