Sebastián Córdova entusiasmado en su regreso al Tri: “Quiero dar la cara por mi país”

Tras el proyecto fracasado por parte de Jaime Lozano, Javier Aguirre hará su debut al mando de la Selección Mexicana enfrentando a Nueva Zelanda y Canadá.

Uno de los regresos que destacan en la primera lista del Vasco Aguirre, destaca el mediocampista de los Tigres Sebastián Córdova, quien dio sus primeras palabras tras su regreso que no hacía desde finales de 2023.

“Me siento muy contento de volver acá, es algo que siempre he estado buscando, siempre he querido. Llego con la misma ilusión y las mismas ganas; pese a que hay otro cuerpo técnico, la meta sigue siendo la misma”, resaltó.

El examericanista mencionó que quieren desempeñar un buen papel dentro de la cancha: “Dar la mejor cara en un Mundial aquí en casa. Si, consolidarme acá, antes que nada, me gustaría ser aquí titular. Quiero dar siempre la cara por mi país".

“Es mucho, como dice Javier Aguirre, del día a día, creo que hay muchos que no estamos conscientes, o no son conscientes, de que somos seleccionados nacionales los 365 días del año”, recalcó.

México se enfrenta este sábado 6 de septiembre a Nueva Zelanda desde el Rose Bowl y el próximo martes ante Canadá en Arlington, Texas.

