Sebastián Córdova afirmó que su 'bajón' en el Apertura 2023 se debe a temas 'extracancha'

Previo al enfrentamiento entre Tigres y Atlético de San Luis en la Jornada 16, Sebastián Córdova, mediocampista de los Felinos, abordó su reciente disminución de nivel con el equipo felino durante el Apertura 2023. El mediocampista admitió que, aparte de las lesiones, "temas extracancha" han influido en su desempeño en los últimos meses.

"No sé, he tenido un semestre un poco complicado, temas de lesiones, extracancha y aquí adentro creo que he estado un poquito desenfuchado", expresó Córdova cuando se le cuestionó por qué no ha logrado replicar su desempeño en el Clausura 2023.

Sin embargo, Córdova también afirmó que es hora de recuperar su mejor forma y liderar a Tigres en busca de un nuevo título: "Viene la Liguilla, es momento de aterrizar, poner la concentración en lo que queremos, que es el bicampeonato".

El número 17 de Tigres es consciente de que debe cuidarse ante San Luis, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas en el Apertura 2023. En caso de recibir una amonestación durante el enfrentamiento del sábado en el Volcán, se perderá el crucial partido de la última jornada contra el América.

"Hay que jugar con tranquilidad, es algo que está en el reglamento. No creo que haya necesidad de exponernos a una amarilla ni arriesgarnos, ya que el partido contra América es muy importante y es el camino hacia la Liguilla", mencionó el mediocampista.

