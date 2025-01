Javier Aguirre destacó al Chino Huerta: "Es un ejemplo como muchos otros"

Pendiente de sus jugadores Javier Aguirre aseguró que el debut de César Huerta anotando con el Anderlecht fue el mejor escenario, sin embargo, consideró que lo más importante que lo más importante ser Vera a futuro con la competencia diaria en Europa.

Javier Aguirre l CRÉDITO:IMAGO7

“Chino, más allá del gol, cuando lo volvamos a ver, será un jugador distinto, así gana él y el futbol mexicano”, destacó el estratega nacional.

“Fantástico, de eso se trata, de ver no el árbol, sino el bosque, la lana es importantísima, la carrera dura de 10 a 15 años, puedes acumular dinero y hacerte de un patrimonio, uno ve a futbolistas como entrenadores o comentaristas porque administraron y guardaron su patrimonio”, añadió el Vasco.

Aguirre habló sobre el Chino Huerta l CRÉDITO:IMAGO7

No dejó escapar la oportunidad de resaltar la flexibilidad de la directiva de Pumas para ofrecer facilidades de irse a su jugador.

“Chino es un ejemplo como muchos otros, Rafa se fue jovencito, muchos se van así, de eso se trata, el día que todos pensemos de esa manera, lo digo también a los que les pertenecen los derechos", resaltó.

"Chino no amplió con Pumas, hay que agradecerle a Pumas que lo deje jugar, le siga pagando, cuando llego a España me decía que no tomara en cuenta a jugadores porque no quería renovar, todos tenemos que ver el futuro de los futbolistas, ahora que estamos en esta situación, viendo la situación que será ser locales en la Copa del Mundo, los americanos y canadienses tienen muchos fueras de sus fronteras, me encanta que los jugadores sean allá, al futbol no lo he vivido, no podemos menospreciar la liga belga, el hecho de salir de tu casa, de tu gente, tu comida, tu familia, te ponen alerta, con conocimiento de causa lo digo, eso te hace mejorar”, finalizó.

