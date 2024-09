Javier Aguirre habla sobre la falta de gol de Santi Giménez: “Son rachas, no está desesperado”

No está desesperado. A pesar de no mostrar su mejor versión en la Selección Mexicana, Santiago Giménez no está ansioso, de acuerdo con palabras de Javier Aguirre. Y es que el delantero del Feyenoord ya suma 13 partidos sin marcar con el Tricolor.

Desde su tanto definitivo en la Final de la Copa Oro, Santi no ha vuelto a meter gol con la playera de México. En ese lapso, ha disputado 13 partidos con un acumulado de 675 minutos. Ante esta sequía, los cuestionamientos ya se han hecho presentes sobre la delantera en el Tricolor.

Sin embargo, Javier Aguirre, estratega de la Selección, señaló que no ve al artillero desesperado por encontrar el gol. Asimismo, tras haber ganado 3-0 ante Nueva Zelanda, cree que no influye mucho en su ánimo debido a la comodidad en el resultado.

“No lo he notado especialmente presionado. No veo ningún gesto que me anime a pensar que el chico está nervioso o está preocupado por algo. Yo soy muy cercano al jugador y casualmente esta semana he hablado con él sobre muchas cosas”.

“Insisto, yo creo que los goleadores pasan por rachas. A parte creo que si el equipo gana 3-0, aunque el no meta gol, el debe estar contento. No he notado nada en especial”, comentó Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GIORGOS GIAKOUMAKIS DMUESTRA SU LADO MEXICANO Y ESTO HACE EN LA NORIA