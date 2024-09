Javier Aguirre 'le cerró la puerta' del Tricolor a Guillermo Ochoa... desde Qatar 2022

Este fin de semana comienza una nueva era en la historia de la Selección Mexicana, Javier Aguirre arrancará su tercera etapa al frente del Tricolor sin Guillermo Ochoa en la portería del combinado azteca, algo que no es raro entendiendo las últimas declaraciones de Aguirre antes de llegar al barco nacional.

En algún programa de ''Los Maestros en La Jugada", Javier Aguirre fue cuestionado por Ricardo Peláez sobre la alineación en el debut del Tricolor, 'El Vasco' aseguró que solo haría un cambio, en la portería, misma que defendía Francisco Guillermo Ochoa en su quinta, y posiblemente última, Copa del Mundo.

“Así es, el primer partido es importante. La alineación, no te equivoques con el 11 inicial. Yo del 11 mexicano quitaría a uno, pero no te voy a decir quién. Me borro, me borro”, a pesar de no querer declarar el nombre del jugador que él borraría, Aguirre lo aclararía antes del cierre del programa.

El ahora entrenador del Tricolor, pensando que los micrófonos ya estaban cerrados, confesó a sus colegas que al que él borraría sería al portero, que en ese momento era Paco Memo Ochoa.

En el único mundial que coincidieron Ochoa y Aguirre fue en Sudáfrica 2010, donde 'El Vasco' se decidió por Óscar Pérez para ser su arquero titular.

