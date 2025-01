Javier Aguirre no quería al ‘Chino’ Huerta en el Tri: “Mi cuerpo técnico me convenció”

El estratega de la Selección Mexicana cerró el 2024 llevando al Tri a las Semis de la Nations League y sellando el boleto a la próxima Copa Oro y luego de tres convocatorias en este nuevo proceso, el ‘Vasco’ confesó uno de sus errores en esta nueva etapa y es tener un gran prejuicio sobre César Huerta.

Aguirre y Huerta en la Selección Mexicana | MEXSPORT

En entrevista para TUDN, Javier Aguirre confesó que a su llegada al Tri no quería convocar al ‘Chino’ Huerta y fue gracias a su cuerpo técnico que el todavía jugador de Pumas tuvo su llamado, aceptando el ‘Vasco’ lo equivocado que estaba respecto al extremo mexicano y afirmando que hoy está convencido de que es uno de los elementos más importantes de la Selección Mexicana.

“'Chino’ (Huerta) muy bien, no lo quería yo. Lo digo públicamente, ya lo sabe el ‘Chino’. No sé, no me gustaba, lo veía yo desde España y decía: ‘¿Ese pinche jugador qué? Si no tuviera pelo, si no sé qué…yo entre mis locuras”

Javier Aguirre no quería convocar a Huerta | MEXSPORT

“También le dije que yo no lo quería y que mi cuerpo técnico fue el que me convenció. Y vino (al Tri) por mi cuerpo técnico. Hoy estoy convencidísimo que tenía un enorme prejuicio y que estaba equivocado con él

Pese a que Aguirre no era adepto a César Huerta para llamarlo al Tri, el ‘Vasco’ cuanta una anécdota entre ambos del año 2021 en donde se hicieron de palabras y se insultaron, mencionando que eso sí le gustó del futbolista de Chivas en aquel entonces, que no se achicó y mostró actitud ante sus insultos en la cancha.

“Yo te cuento una historia con el pinche ‘Chino’. Yo con Monterrey fuimos un partido amistoso a Houston. El Chivas de Vucetich y yo con Monterrey…en una entrada así luego le dije ‘ya cállate payaso’ no sé qué. Yo vuelvo y le grito al ‘Chino’ y le digo ‘chinga tu madre' y él me dice ‘la tuya’. Entonces me gustó mucho, me gustó que el chavo no se asustara con el viejo payaso que lo insultó y se lo dije”

Huerta apunto de emigrar al futbol europeo | MEXSPORT

Por último el entrenador de la Selección Mexicana habló sobre los rumores que colocan a Huerta en el futbol europeo y expresó su deseo que el ‘Chino’ deje pronto Pumas para emigrar al Viejo Continente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE SOBRE LA CONTINUIDAD DE OCHOA EN EL TRI: “TIENE UNA CONDUCTA ESPECTACULAR”