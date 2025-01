Javier Aguirre sobre la continuidad de Ochoa en el Tri: “Tiene una conducta espectacular”

El 2024 fue un año de cambios en la Selección Mexicana, principalmente en el arco pues luego de años en los que Guillermo Ochoa parecía no tener competencia alguna, Luis Ángel Malagón le arrebató la titularidad en el arco, pero Javier Aguirre destaca la gran actitud de Memo ante este abrupto cambio.

Javier Aguirre vive su tercera etapa con el Tri | AP

En entrevista para TUDN, Javier Aguirre señaló que Memo Ochoa ha demostrado una conducta espectacular pese a ser ‘banqueado’ en el Tri, pues a pesar de solo tener 1 partido jugado en la era del ‘Vasco’, Ochoa ha demostrado ser un gran compañero y líder dentro del vestidor.

“Memo en Toluca tuvo una conducta espectacular. Es decir, Memo jugó en Honduras y decidí no ponerlo en la vuelta y fue el primero en saludar a Malagón, fue el primero en estar atento entrenando con ellos, en la banca estaba animado y celebrando los goles”

Ochoa apoyando a Malagón, nuevo portero titular en el Tri | MEXSPORT

De igual forma el entrenador de la Selección Mexicana señaló que ni Guillermo Ochoa ni nadie tiene asegurado su lugar en la convocatoria del Tri, pero el arquero mexicano demostró que tiene la capacidad de pelear por el puesto titular.

“Ya vino y no jugó. En seis partidos lo he llamado en cuatro y solo jugó uno de esos cuatro, ni él ni nadie tiene su puesto asegurado. Yo he hablado con él como he blando con otros ‘Te voy a llamar por esto y por esto y necesito esto y esto’ y si no está no lo llamo y punto.

Actualmente Guillermo Ochoa lleva casi dos meses sin jugar un partido oficial con el AVS Futebol en Portugal, por lo que todo apunta a que si llega a ser convocado de nueva cuenta el Tri, el experimentado arquero mexicano seguirá con un rol de suplente.

Ochoa terminó el 2024 como suplente en Selección Mexicana | MEXSPORT

