Javier Aguirre sobre no convocatoria de jugadores: “Todos parten de cero, no heredaré nada”

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre aseguró que no le cerrará las puertas a ningún futbolista por lo que desde su proyecto todo partirá de ceros y no ‘heredará’ nada de lo sucedido en otros procesos, esto tras ser cuestionado por la ausencia de futbolistas que cometieron indisciplinas en el combinado nacional mexicano.

“Yo llegué el 1 de agosto, fue mi primer día en la selección y hasta hoy, es la primera vez que oigo esto de indisciplina, me senté con la gente de selección, a mí nadie me ha referido nada y también te digo, nadie tiene que, cerradas las puertas, conmigo ha habido cero indisciplinas.

Por lo tanto, de aquí para atrás, no sé, yo estaba acabando mi chamba en España, no sé, no sé de lo que me hablas y todos parten de cero, a mí no me, no heredo nada, ni bueno ni malo, empiezan conmigo de cero y hasta hoy ninguno ha cometido ni una indisciplina, cero, por lo tanto, no cuenta”, señaló.

El ’vasco’ reconoció que habrá que trabajar para que la afición se identifique nuevamente con su Selección, ya que enfatizó en que no podría dejar ir tristes a casa a los 25 mil aficionados que se dieron cita,

“Claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que lo que pide, identificarse con su equipo, un equipo que luche, que pelee, no podemos bajar los brazos, jugar bien al fútbol. Entonces el mensaje era ese, no es posible que vengan 25 mil personas, que hayan pagado su boleto, que se vayan tristes a casa, excepcionados de lo que vieron, 25 mil no es una mala cifra, pero si tiene razón al final de cuentas en la que vayamos creciendo y vayamos animándonos unos a otros y la gente vaya esté contenta con su equipo se irá acercando cada vez más seguramente”, agregó.

Al final, se dijo contento de nuevamente tomar el reto de dirigir a la Selección Mexicana, puntualizando en que no le podía decir que no a su país, y que se emocionó como la primera vez esta tarde en su debut.

“Nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo después de estar un montón de años fuera, que me vuelan a llamar me llena de orgullo, entonces esto claro que te emocionas y como la primera vez estás ahí un poco tenso, y escuchas a la gente y el calentamiento de los jugadores y el día que yo creo que pierda eso es el día final, no de momento mientras esté vivo alerta me mueva 90 minutos seguiré dando guerra”, concluyó

