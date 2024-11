Javier Aguirre visita Honduras, su primer desafío importante como DT del Tri

El 'Vasco' está en territorio desconocido. El primer desafío importante en esta su tercera etapa al frente de la Selección Nacional lo tendrá que vivir en un país sin experiencia previa con el Tri; Javier Aguirre nunca ha dirigido un partido en la complicada Honduras.

El entrenador nacional libró las dos visitas a suelo catracho en sus anteriores procesos, recordando que en ninguno de ellos comenzó el proceso desde el inicio y en ambas ocasiones, al llegar al banquillo, ya se había tachado del calendario la visita a Honduras.

En la clasificación de 2001 rumbo al Mundial de Corea y Japón fue Enrique Meza quien tuvo que dirigir el partido ante Honduras en San Pedro Sula cayendo 3-1 gracias al 'Hat-Trick' de Carlos Pavón, un viejo conocido del futbol mexicano, el tanto nacional fue obra de Víctor Ruiz.

En ese mismo proceso, para el partido de la segunda vuelta contra los catrachos ya estuvo Aguirre en el banquillo, y lo ganó 3-0 en el Estadio Azteca con anotaciones de Cuauhtémoc Blanco y Juan Francisco Palencia para darle el boleto al Mundial al combinado nacional.

Ocho años después, previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, se repitió la historia. La Selección Mexicana de Sven-Goran Eriksson perdió 3-1 en Honduras con tantos de Carlos Pavón y Carlo Costly, mientras que por el Tri descontó Nery Castillo.

Para el choque de vuelta en el Azteca una vez más, Cuauhtémoc Blanco se vistió de héroe y marcó el solitario gol con el que el Tri venció a Honduras para afianzar su lugar en el primer Mundial que se disputó en el continente africano.

Hoy el objetivo es clasificar al Final Four de la Nations League y, aunque tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa, tratar de no perder en el Francisco Morazán no será una tarea sencilla por toda la atmósfera y hostilidad que rodea al partido.

